В квартирном пожаре на Тимуровской пострадал мужчина

В пожаре пострадал один человек. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В пожаре пострадал один человек. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

После пожара в квартире в Калининском районе Петербурга госпитализировали мужчину.

Экстренные службы вызвали сегодня в 8:30 к дому на Тимуровской улице, 9/1. Очевидцы сообщили о пожаре в одной из квартир. Об этом информирует пресс-служба городского ГУ МЧС.

К месту происшествия были направлены три пожарных расчета. В одной из комнат двухкомнатной квартиры горела обстановка на площади 4 квадратных метра.

15 спасателей справились с огнем за полчаса. В результате пожара пострадал мужчина. Его госпитализировали в больницу. Состояние пострадавшего уточняется.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что шестилетняя девочка выпала из окна на Звездной. Ребенка доставили в детскую больницу с тяжелыми травмами: закрытой черепно-мозговой, кровоизлиянием в мозг, множественными переломами, ссадинами и ушибами.