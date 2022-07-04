Шестилетняя девочка выпала из окна на Звездной

Шестилетняя девочка выпала из окна на Звездной
Девочка выпала из открытого окна. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербурге бригада скорой помощи госпитализировала шестилетнюю девочку, выпавшую из окна в Московском районе.

Днем 2 июля девочка облокотилась на москитную сетку открытого окна и упала с третьего этажа на Звездной улице. Матери в это время рядом не было.

Ребенка доставили в детскую больницу с тяжелыми травмами: закрытой черепно-мозговой, кровоизлиянием в мозг, множественными переломами, ссадинами и ушибами. Сейчас она в реанимации, врачи борются за ее жизнь.

Известно, что мать с дочкой приехали в Петербург из Казахстана на лечение. В квартиру, где произошел инцидент, они заселились 2 июля и собирались там жить некоторое время.

Информацию о произошедшем передали в следственный комитет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дело возбуждено после гибели пятилетнего ребенка, выпавшего из окна на Большевиков.

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