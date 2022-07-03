Дело возбуждено после гибели пятилетнего ребенка, выпавшего из окна на Большевиков

Следственные органы в Невском районе возбудили уголовное дело после смертельного падения пятилетнего ребенка из окна.

Как стало известно Gazeta.SPb, уголовное дело возбуждено по статье об оставлении в опасности. 38-летний отец мальчика сейчас под подпиской о невыезде. А его 24-летней матери, гражданке Узбекистана, вынесли постановление о выдворении из страны в течение 15 суток за нарушение иностранцем режима пребывания в РФ — ее временная регистрация в Петербурге истекла в конце мая.

Напомним, инцидент произошел 1 июля на проспекте Большевиков. Родители утром ушли на работу и оставили ребенка одного дома, периодически созваниваясь с ним по телефону. В 18:30 он залез на подоконник и выпал из окна. Спустя час он скончался в детской больнице.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге врачи спасают четырехлетнюю девочку, выпавшую из окна на Гражданском.