В Петербурге врачи спасают четырехлетнюю девочку, выпавшую из окна на Гражданском

В Петербурге врачи спасают четырехлетнюю девочку, выпавшую из окна на Гражданском
Малышка выпала из окна, облокотившись на москитную сетку. Фото: pixabay

Минувшей ночью в Педиатрический университет экстренно доставили четырехлетнюю девочку, выпавшую из окна вместе с москитной сеткой.

Как сообщили в университете, ребенок выпал с пятого этажа на козырек дома на Гражданском проспекте. Все произошло, когда мать девочки искупала ее, а после оставила ее одну в комнате. В этот момент на улице запустили фейерверк и девочка решила его посмотреть, забравшись на подоконник. Она облокотилась на москитную сетку открытого окна и выпала вместе с ней.

Ребенок выжил, но получил очень тяжелые травмы. Девочку госпитализировали в реанимацию Педиатрического университета, где ее уже ждали лучшие хирурги и анестезиологи-реаниматологи, дежурившие в эту ночь. Операция не потребовалась, но за ней продолжают следить опытные профессора.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что десятилетнюю девочку достали из воды в Озерках мертвой.

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