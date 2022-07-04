На крыльце «Пятерочки» в Колпино петербуржцу прострелили поясницу

В мужчину выстрелили на крыльце супермаркета. Фото: google.maps

В мужчину выстрелили на крыльце супермаркета. Фото: google.maps

В Колпино полиция разбирается в обстоятельствах стрельбы на крыльце «Пятерочки» и ищет злоумышленника.

Стрельба произошла на крыльце супермаркета «Пятерочка», расположенном на Пролетарской улице, дом 60. Там произошел словесная перепалка между двумя мужчинами, в ходе которого один из них выстрелил в спину 41-летнему оппоненту.

Пострадавшего забрали в больницу с огнестрельным ранением поясничной области. Врачи обработали рану, после чего мужчина самостоятельно покинул медучреждение.

Как стало известно Gazeta.SPb, стрельбу устроил 41-летний мужчина, проживающий на той же Пролетарской улице. Сейчас его разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржца до смерти избил собутыльник в парадной на проспекте Королева.