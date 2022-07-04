Петербуржца до смерти избил собутыльник в парадной на проспекте Королева

Избитый в Приморском районе петербуржец скончался в реанимации.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне утром в городскую больницу №3 госпитализировали 37-летнего мужчину, проживающего на проспекте Королева, 48/1. Он попал к медикам в крайне тяжелом состоянии с травмами головы и острым отравлением этанолом. Спустя некоторое время он скончался в реанимации.

Следственно-оперативная группа выяснила, что пострадавшего избил собутыльник. После застолья они вышли в парадную и подрались. Злоумышленник избил его и скрылся.

Собутыльника умершего разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что агрессивного подростка, разбившего иномарку на Белорусской улице, госпитализировали с отравлением.