Агрессивного подростка, разбившего иномарку на Белорусской улице, госпитализировали с отравлением

В детскую больницу попал нетрезвый подросток, разбивший припаркованный автомобиль в Красногвардейском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb, ранним утром 3 июля очевидцы вызвали полицию к дому на Белорусской улице. Они сообщили о нетрезвом мужчине, который разбивает автомобиль, припаркованный у подъезда.

Прибывший наряд полиции обнаружил агрессивного молодого человека, которого на скорой забрали в детскую больницу. Позже медики сообщили правоохранителям, что у попавшего к ним 17-летнего подростка острое отравление неизвестным веществом, он в тяжелом состоянии.

Стражи порядка выяснили, что подросток учится в колледже, проживает в неблагополучной семье и состоит на учете в отделении по делам несовершеннолетних.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пляжную вечеринку с тонной песка на Рубинштейна сорвала полиция.