Пляжную вечеринку с тонной песка на Рубинштейна сорвала полиция

Тонну песка выгрузили прямо на тротуар. Фото: скриншот "Улица Рубинштейна и Владимирский МО, Петербург"

Тонну песка выгрузили прямо на тротуар. Фото: скриншот "Улица Рубинштейна и Владимирский МО, Петербург"

Один из ночных клубов на улице Рубинштейна решил устроить для своих посетителей настоящую пляжную вечеринку, но веселью помешала полиция.

Петербуржцы рассказали в ВК-сообществе «Улица Рубинштейна и Владимирский МО, Петербург», что для пляжной вечеринки прямо на тротуаре у ночного клуба RS20 выгрузили тонну песка. Вдоль летней террасы на песке сделали деревянный настил, а рядом поставили пальмы.

«Граждане, полюбуйтесь — Геленджик и Анапа в центре Санкт-Петербурга, на жилой улице! Специально для тех, не может долететь до южного курорта», — пишут местные жители.

Однако, как пишет «Фонтанка», «городозамещение» провести не удалось — накануне улицу Рубинштейна посетила полиция и разогнала вечеринку. Стражи порядка вывезли террасу, изъяли алкоголь и разобрали звуковую станцию, где должны были выступать артисты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что парня, разбившего окна военкомата в Петербурге, госпитализировали в психбольницу.