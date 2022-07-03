Парня, разбившего окна военкомата в Петербурге, госпитализировали в психбольницу

19-летнего петербуржца, задержанного за разбитые окна военкомата в Кировского района, отвезли из отдела полиции в психиатрическую лечебницу.

В субботу в 5 утра молодой человек кирпичом разбил стекла в трех окнах военкомата, расположенного на проспекте Стачек.

К месту происшествия прибыл наряд Росгвардии, который задержал сильно подвыпившего гражданина и отвез его в отдел. Там парень получил протокол за мелкое хулиганство. А после опроса, как стало известно Gazeta.SPb, молодого человека забрали в психбольницу имени Кащенко.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на детской площадке в Петербурге родители подрались с педофилом, оголившимся при детях. Сбежать злоумышленнику не удалось, его задержали стражи порядка, которые добрались до места происшествия всего за несколько минут.