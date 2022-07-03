На детской площадке в Петербурге родители подрались с педофилом, оголившимся при детях

В Приморском районе полицейские задержали педофила, который демонстрировал половой орган на детской площадке.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером 2 июля в дежурную часть полиции сообщили о драке на детской площадке с мужчиной-педофилом на Аэродромной улице. Он, не стесняясь, показывал половые органы детям в присутствии их родителей.

Сбежать злоумышленнику не удалось, его задержали стражи порядка, которые добрались до места происшествия всего за несколько минут.

Подозреваемого в сексуальном насилии доставили в отдел, где он получил протокол за мелкое хулиганство. Далее в деле будут разбираться следователи.

В тот же вечер в полицию поступило два заявления от родителей пятилетней и четырехлетней девочек, а также семилетнего мальчика.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что житель Шушар открыл стрельбу с балкона по шумной компании на детской площадке.