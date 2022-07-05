В Пулково на 5 июля 10 отмененных рейсов и еще 2 задержанных

В Пулково на 5 июля 10 отмененных рейсов и еще 2 задержанных. Фото: Baltphoto

В Пулково на 5 июля 10 отмененных рейсов и еще 2 задержанных. Фото: Baltphoto

На утро вторника, 5 июля, согласно онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково, в путь не отправятся 10 самолетов, при этом еще 2 вылетят с опозданием.

Первый отмененный рейс был запланирован в Ереван и должен был состояться в 02:30. Два самолета подряд отменили в Анталью — на 03:05 и 03:10. Рейс «Санкт-Петербург — Ла Романа» на 07:25 также не отправился по назначенному пути.

Воздушное судно в Ленкорань на 12:00 тоже не осуществит сегодня свой полет, та же судьба ожидает рейс «Петербург — Даламан» на 13:50. Не вылетит в 14:40 самолет по направлению Стокгольм и судно по направлению Хургада в 14:55. На 16:45 отменили рейс в Дубай от Emirates.

Последним отмененным на сегодня самолетом станет «Петербург — Москва» от компании Ираэро. Он должен был отправиться в 23:50.

Намного позже запланированного отправятся пассажиры рейса «Петербург — Сочи» — вместо 04:45 в 09:15. А также задерживается рейс в Ставрополь, — вместо 11:05 судно вылетит в 11:55.

Все остальные авиарейсы, согласно онлайн-табло, вылетят по расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 4 июля в петербургском аэропорту Пулково отменили восемь рейсов и пять задержали.