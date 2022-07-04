В аэропорту Пулково 4 июля отменили или задержали 13 рейсов

В понедельник, 4 июля, в петербургском аэропорту Пулково отменены восемь рейсов и пять задержаны.

Так, из Петербурга сегодня не вылетят самолеты перевозчика «Азур Эйр» до Антальи, запланированные на 3:05 и 7:30, самолет FlyOne Armenia до Еревана (11:30), самолет SAS до Стокгольма (13:05), самолет «Азур Эйр» до Ларнаки (14:55), самолет Emirates до Дубая (16:45), самолет «Уральских авиалиний» до Худжанда (23:00) и еще один самолет Emirates до Дубая (23:25).

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейсы в Гянджу, Ухту, Ош, Душанбе,

С опозданием вылетит самолет «Ираэро» до Гянджи, который должен был покинуть Пулково в 8:30, но его отложили до 9:15. Вылет рейса «Северстали» до Ухты перенесли с 10:00 на 11:50. Самолет Turkish Airlines до Антальи поднимется в небо не в 12:55, а в 13:25. Также задерживается рейс «Уральских авиалиний» до Оша — пассажиры улетят не в 14:25, а в 16:30. Рейс «Уральских авиалиний» до Душанбе задерживается с 15:55 до 18:00.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что без осадков и жара до +28 ожидается в Петербурге в понедельник.