Без осадков и жара до +28 ожидается в Петербурге в понедельник

Без осадков и жара до +28 ожидается в Петербурге в понедельник
В Петербурге ожидается жара. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Неторопливый атмосферный фронт немного снизит температуру воздуха в Петербурге и устроит грозы в Ленобласти.

Атмосферный фронт будет формировать погоду в Северной столице, неторопливо двигаясь на восток. Небо будет частично затянуто облаками, но обойдется без осадков. А вот востоку Ленобласти повезло меньше — ожидаются небольшие дожди с грозами, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Воздух на территории города прогреется максимум до +28 градусов, в Ленобласти местами жара может достигнуть +30 градусов. Ветер северо-западных направлений 3-8 м/с, при грозе в регионе станет порывистым. Атмосферное давление снизится до нормальных значений — 760 мм рт.ст.

Во вторник жара начнет спадать, будет около +25 градусов. Также возможна гроза.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «оранжевый» уровень погодной опасности в Петербурге продлили до вторника.

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