В Ленобласти за сутки еще 31 человек заразилось COVID-19

В Ленобласти за сутки еще 31 человек заразилось COVID-19. Фото: unsplash

В Ленобласти за сутки еще 31 человек заразилось COVID-19. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 31 случай заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 5 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 188 915 местных жителя. Всего выздоровели 184 579 пациентов, в том числе 50 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 491.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял 2 место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 339 человек. На третьем месте Московская область — 185 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге сохранили обязательное требование по вакцинации от коронавируса для госслужащих несмотря на отмену большинства ковид-ограничений.