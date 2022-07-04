Вакцинацию от коронавируса в Петербурге оставили обязательной для госслужащих

В Петербурге сохранили обязательное требование по вакцинации от коронавируса для госслужащих, несмотря на отмену большинства ковид-ограничений.

19 июня губернатор подписал изменения в «ковидное» 121-е постановление правительства Петербурга. Согласно документу, до 15 августа уровень вакцинации сотрудников исполнительные органов государственной власти, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий должен быть не ниже 65%.

Один из госслужащих Северной столицы рассказал Neva.Today, что для них по-прежнему действует план по прививкам. С момента введения требования губернатора прошел уже год, сейчас люди потянулись на ревакцинацию.

27 мая градоначальник отменил основные меры по борьбе с пандемией: масочный режим в общественных местах и ограничение максимально допустимого количества зрителей в 2000 человек для различных мероприятий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что накануне Петербург стал вторым по заболеваемости коронавирусом за сутки в России.