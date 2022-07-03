Петербург стал вторым по заболеваемости коронавирусом за сутки в России

Петербург сегодня оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 3 июля, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 248 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 257. Таким образом, суточная заболеваемость в городе за последний день снизилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 371 человека с коронавирусом, а следующей идет Московская область с 240 новых ковид-пациентами.

За день в Петербурге выздоровели 96 человек, госпитализировали 39 местных жителей, скончались десять петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что до конца года в Петербурге испытают препарат от COVID-19 на основе антител.