В комитете по благоустройству Петербурга рассказали, что делать с тополиным пухом

В комитете по благоустройству Петербурга рассказали, что делать с тополиным пухом.Фото: PXhere

В комитете по благоустройству Петербурга рассказали, что делать с тополиным пухом.Фото: PXhere

Тополиный пух — это достаточно большая проблема для многих жителей города, в частности для аллергиков и владельцев машин.

Сам белоснежный пух, по словам комитета по благоустройства города, как элемент отходов в регламенте уборки не предусмотрен. Об этом сообщают Piter.tv.

Тем не менее, когда пух оказывается на дороге, им занимается специальная техника вместе с пылью и песком. Однако в случае, если пух оседает на газонах и других зеленых зонах, необходимо набраться терпения и дождаться, пока он самостоятельно переберется на проезжу. часть. Еще одним вариантом может стать обращение в управляющую компанию, если территория, где расположился тополиный пух, принадлежит дому.

В комитете подчеркнули, что ни в коем случае нельзя поджигать пух, чтобы избиваться от него. Особенно сейчас, при высоких температурах воздуха.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что hади аллергиков в Санкт-Петербурге жители просят вырубить все тополя.