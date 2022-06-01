Петербургские активисты хотят уничтожить в городе все тополя ради аллергиков

Петербургские активисты хотят уничтожить в городе все тополя ради аллергиков
Петербургские активисты хотят уничтожить в городе все тополя ради аллергиков. Фото: Pixabay

Ради аллергиков в Северной столице жители просят вырубить все тополя.

Соответствующая гневная петиция появилась на сайт петиций Change.org, пишет Neva.Today. В обращении описывается негативная сторона цветения тополей. Петербуржцы жалуются на то, что пух не только не дает нормально жить аллергикам, но и обычным людям доставляет много хлопот, залетает в глаза и уши.

Кроме того активисты отметили, что пух легко может загореться. Часто, по их мнению, пух становится причиной пожаров, так как подростки, балуясь спичками и зажигалками, начинают его поджигать.

Соли подсыпали и автомобилисты. Они подчеркнули, что пушинки забиваются в важные части автомобиля, внутри свариваются детали и машины перестают функционировать.

Петицию направили губернатору Петербурга Александру Беглову и спикеру Заксобрания Александру Бельскому.

Нехватка денег и нестабильная экономическая ситуация вынуждают людей искать способы удачно вложить свои накопления. «Мойка78» сообщала, что уже сейчас вырос интерес петербуржцев и жителей Северо-Запада к вкладам и драгоценным металлам.

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