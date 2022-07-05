Перевозчики поделились, как идет подготовка к последнему этапу транспортной реформы в Петербурге

Перевозчики поделились, как идет подготовка к последнему этапу транспортной реформы в Петербурге. Фото: пресс-служба Комтранса

Перевозчики поделились, как идет подготовка к последнему этапу транспортной реформы в Петербурге. Фото: пресс-служба Комтранса

Заключительный, третий, этап транспортной реформы в Петербурге стартует 15 июля. Перевозчики рассказали, как обстоят дела с подготовкой.

Со специалистами поговорила Neva.Today и выяснила, как готовятся к заключительному этапу НМТО.

Руководитель обособленного подразделения ООО «Домтрансавто» в СПб Евгений Старшинов отметил, что третий этап транспортной реформы не должен быть проблемным. Он подчеркнул, что в настоящий момент ведется набор водительского состава, получение техники, а также проведение пусконаладочных работ по дополнительному оборудованию. Кроме того проводятся дополнительные работы по технической составляющей.

В «Вест-Сервис» тоже отметили, что работы идут полным ходом. Так директор компании по организации перевозок Роман Юренев рассказал, что активную помощь перевозчикам оказывает городской комитет по транспорту.

«Никаких проблем в реализации третьего этапа реформы мы не видим. Вскоре весь частный общественный транспорт на улицах города заменит социальный», — говорит эксперт.

По словам Юренева, все действия согласовываются с комитетом по транспорту.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что транспортная реформа в Петербурге началась 1 апреля 2022 года. На первом этапе город получил 864 новых автобуса, а пассажиры — возможность пользоваться тарифом «60 минут».