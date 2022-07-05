Путин высказался о ситуации, сложившейся на рынке кормов для животных

Путин высказался о ситуации, сложившейся на рынке кормов для животных. Фото: Unsplash

Путин высказался о ситуации, сложившейся на рынке кормов для животных. Фото: Unsplash

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с иностранными кормами для животных на территории России глупостью и поддержал инициативу главы Мордовии Артема Здунова о наращивании отечественного производства в этой области.

Путин удивился, что корма почти полностью привозились из-за рубежа.

Во время встречи с главой государства Здунов отметил, что производство кормов для домашних животных — это новое направление для инвестиций. Глава Мордовии подчеркнул, что до этого рынок практически был импортным, а уже сейчас первая российская продукция поступила в торговые сети.

По мнению Здунова, объем рынка очень большой и его необходимо заполнить отечественным производством.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с кормами для животных нужно быть крайне осторожными. Неправильный и резкий перевод домашнего любимца на другое питание может привести к очень неприятным последствиям.