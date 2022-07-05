Жителям Петербурга и Ленобласти рассказали, когда в этом году созреют ягоды

Жителям Петербурга и Ленобласти рассказали, когда в этом году созреют ягоды. Фото: Unsplash

Жителям Петербурга и Ленобласти рассказали, когда в этом году созреют ягоды. Фото: Unsplash

На фоне достаточно холодной весны в 2022 году ягоды созреют позже.

В Роспотребнадзоре предупредили, что растениям необходимо накопить сумму эффективных температур для конкретной фазы развития, среди которых цветение, формирование плодов и созревание).

Из-за небольшого количества теплых дней в мае и начале июня начало цветения задерживается, а следом за этим сроки созревания многих ягод сдвинулись на 1,5-2 недели. Так, специалисты рассказали, что черника и малина поспеют только к началу августа. В обычных условиях — это середина июля.

Также проживающим в Петербурге и Ленобласти напомнили, что собирать ягоды на особо охраняемых природных территориях строго запрещено. Нарушителям грозит штраф до 4 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пляжный отдых и пикники в летний период могут обернуться для граждан проблемами для здоровья. Получить их можно от солнца и костров, медуз и змей. Эксперты рассказали, как действовать в таких случаях.