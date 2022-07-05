Появился способ снизить плату за вывоз отходов в Петербурге

Появился способ снизить плату за вывоз отходов в Петербурге. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Появился способ снизить плату за вывоз отходов в Петербурге. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Петербургские власти предположили, .что цена за вывоз отходов может быть снижена, если будет осуществляться раздельный сбор мусора.

Председатель комитета по природопользованию Александр Герман заметил, что оплата по фактическому объему при внедрении системы раздельного сбора прописана в правилах оказания коммунальных услуг. Правда, со временем для перехода на раздельный сбор жители города должны организованно принять решение. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Герман подчеркнул, что одной из основных проблем на этом этапе является наличие у дома собственной контейнерной площадки.

«Конечно, в Петербурге есть дома со своими площадками, но большинство площадок обслуживают несколько ТСЖ», — считает эксперт.

Герман предложил объединять дома, прикреплённые к одной площадке, и разделять платёж между ними.

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