Ладожский мост на «Коле» разведут в четверг для прохождения брига «Россия»

Ладожский мост на &#171;Коле&#187; разведут в четверг для прохождения брига &#171;Россия&#187;
Бриг "Россия". Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Ладожский мост на трассе «Кола» в Ленинградской области разведут для прохождения по реке брига «Россия», участвовавшего в празднике «Алые паруса»

Ладожский мост, расположенный рядом с деревней Марьино в Кировском районе, разведут 7 июля. Он будет недоступен для автомобилистов 45 минут – с 15:00 до 15:45. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Сообщается, что автомобили не смогут проехать по трассе федерального значения из-за прохождения по реке брига «Россия», возвращающегося с «Алых парусов». Судно имеет высоту почти 30 метров, из-за чего потребуется разводка переправы. На его передвижение уйдет меньше часа, автомобилистам стоит заранее продумать свой маршрут.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что съезд на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны частично перекроют на месяц.

бриг "Россия" ленобласть перекрытие движения разводка моста трасса "Кола"


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Санкции не повлияли на поставку валидаторов для автобусов Петербурга
билайн предложил петербуржцам смартфон Realme Narzo 50
Паромы между Петербургом и Финляндией не запустят сразу после снятия ограничений
Ветеринар назвала способы, как помочь домашним животным в жару
Петербургские активисты создали велодробилку для переработки пластика
Главный синоптик Петербурга предупредил о сильных дождях в ночь на 7 июля
Комитет территориального развития Петербурга возглавила экс-председатель ...
В России за сутки коронавирусом заразились 3 150 человек