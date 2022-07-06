Ладожский мост на «Коле» разведут в четверг для прохождения брига «Россия»

Ладожский мост на трассе «Кола» в Ленинградской области разведут для прохождения по реке брига «Россия», участвовавшего в празднике «Алые паруса»

Ладожский мост, расположенный рядом с деревней Марьино в Кировском районе, разведут 7 июля. Он будет недоступен для автомобилистов 45 минут – с 15:00 до 15:45. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Сообщается, что автомобили не смогут проехать по трассе федерального значения из-за прохождения по реке брига «Россия», возвращающегося с «Алых парусов». Судно имеет высоту почти 30 метров, из-за чего потребуется разводка переправы. На его передвижение уйдет меньше часа, автомобилистам стоит заранее продумать свой маршрут.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что съезд на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны частично перекроют на месяц.