Частным школам и детсадам Петербурга выделят 667 тысяч рублей

Частным школам и детсадам Петербурга выделят 667 тысяч рублей
Деньги пойдут на выплату зарплат, покупку учебников и пособий, средств обучения, игр и игрушек. Фото: pexels

Петербургское правительство выделит субсидии на развитие частных образовательных организаций.

Как сообщили в Смольном, частным школам и детским садам из городского бюджета направят 667 тысяч рублей. Из них 123,9 тысячи рублей пойдут детским садам, 510,9 тысячи рублей — школам, остальные средства — организациям детского дополнительного образования.

До конца текущего года власти выделят субсидии 33 частным детским садам, 38 частным школам и 11 частным организациям дополнительного образования.

Деньги пойдут на выплату зарплат, покупку учебников и пособий, средств обучения, игр и игрушек. Субсидии нельзя будет потратить на содержание зданий и оплату коммунальных услуг.

Ранее «Мойка78» вместе с Tele2 рассказала, как технические изобретения прошлого укрощали расходы человечества. Многие технологии появились на свет не только из-за стремления двинуть человечество в будущее, но и из-за стремления сэкономить.

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