С июля новые квитанции с платой за вывоз ТКО получат еще 321 тысяча петербуржцев

Раньше плата за вывоз мусора была в общей квитанции за ЖКХ. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Раньше плата за вывоз мусора была в общей квитанции за ЖКХ. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В июле обновленные квитанции от «Петроэлектросбыта» с услугой по вывозу твердых коммунальных отходов начнут получать еще 321 тысяча жителей квартир и домов в Петербурге.

Таким образом, с июля общее число квитанций с включенной услугой по вывозу ТКО достигло 1,35 миллиона. Об этом сообщили в пресс-службе «Петроэлектросбыта».

Обновленные квитанции будут получать потребители, дома которых были переведены на прямые договоры с АО «Невский экологический оператор». Всем остальным услуга будет начисляться в общую квитанцию.

Изменения уже можно увидеть в личном кабинете и мобильном приложении «ПСК\ПЭС». Оплатить услугу горожане могут с помощью платежных сервисов АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт».