С июля новые квитанции с платой за вывоз ТКО получат еще 321 тысяча петербуржцев

В июле обновленные квитанции от «Петроэлектросбыта» с услугой по вывозу твердых коммунальных отходов начнут получать еще 321 тысяча жителей квартир и домов в Петербурге.
Таким образом, с июля общее число квитанций с включенной услугой по вывозу ТКО достигло 1,35 миллиона. Об этом сообщили в пресс-службе «Петроэлектросбыта».
Обновленные квитанции будут получать потребители, дома которых были переведены на прямые договоры с АО «Невский экологический оператор». Всем остальным услуга будет начисляться в общую квитанцию.
Изменения уже можно увидеть в личном кабинете и мобильном приложении «ПСК\ПЭС». Оплатить услугу горожане могут с помощью платежных сервисов АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт».
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