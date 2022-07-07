С июля новые квитанции с платой за вывоз ТКО получат еще 321 тысяча петербуржцев

С июля новые квитанции с платой за вывоз ТКО получат еще 321 тысяча петербуржцев
Раньше плата за вывоз мусора была в общей квитанции за ЖКХ. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В июле обновленные квитанции от «Петроэлектросбыта» с услугой по вывозу твердых коммунальных отходов начнут получать еще 321 тысяча жителей квартир и домов в Петербурге.

Таким образом, с июля общее число квитанций с включенной услугой по вывозу ТКО достигло 1,35 миллиона. Об этом сообщили в пресс-службе «Петроэлектросбыта».

Обновленные квитанции будут получать потребители, дома которых были переведены на прямые договоры с АО «Невский экологический оператор». Всем остальным услуга будет начисляться в общую квитанцию.

Изменения уже можно увидеть в личном кабинете и мобильном приложении «ПСК\ПЭС». Оплатить услугу горожане могут с помощью платежных сервисов АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт».

Ранее «Мойка78» вместе с Tele2 рассказала, как технические изобретения прошлого укрощали расходы человечества. Многие технологии появились на свет не только из-за стремления двинуть человечество в будущее, но и из-за стремления сэкономить.

новости СПб новые квитанции обращение с тко петроэлектросбыт плата за вывоз мусора


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Новым владельцем сети Starbucks в России может стать ресторатор Пинский
Сотовую связь МегаФона назвали лучшей в России
С июля новые квитанции с платой за вывоз ТКО получат еще 321 тысяча петербуржцев
В России за сутки коронавирусом заразились 3,3 тысячи человек
В Ленобласти выявили 34 случая коронавируса за сутки
Петербург сохраняет 2 место по новым случаям заболевания COVID-19
В Петербурге выявили 266 новых заболевших коронавирусом
Сбер: онлайн-продажи средств от аллергии выросли в 2 раза