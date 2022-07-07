Новым владельцем сети Starbucks в России может стать ресторатор Пинский

Американская сеть кофеен Starbucks нашла потенциального покупателя на бизнес в России.
По данным «Ведомостей», бизнес Starbucks в России готов приобрести ресторатор, основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский. Сделка может быть закрыта уже в 20-х числах июля.
Ресторатор в случае покупки получит право аренды на все площади кофеен сети с ремонтом, но без возможности использования продукции и технологий Starbucks. Также бизнесмену перейдет помещение в подмосковном торговом центре «Пушкино Парк».
Новый владелец Starbucks должен будет провести ребрендинг и сменить название.
Starbucks закрыла кофейни в России в начале марта в связи с проведением спецоперации. В конце мая сообщила об уходе с российского рынка.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Вкусно — и точка» преподносит россиянам все больше неприятных сюрпризов.