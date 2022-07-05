«Вкусно — и точка» преподносит россиянам все больше неприятных сюрпризов

"Вкусно - и точка" преподносит россиянам все больше неприятных сюрпризов. Фото: Gazeta.SPb

"Вкусно - и точка" преподносит россиянам все больше неприятных сюрпризов. Фото: Gazeta.SPb

Ресторан общественного питания «Вкусно — и точка» помимо повышения цен начал проигрывать бывшему «Макдоналдс» еще в некоторых вещах.

Например, очередным неприятным сюрпризом стало отсутствие «комбо» в меню, сообщает «Патрульный Петербурга» со ссылкой на Telegram-каенал «Дворцовая Площадь». В сбежавшем из России ресторане эта позиция была и включала в себя напиток, бургер и картошку, что обходилось примерно в 300 рублей. А «Во вкусно — и точка» при заказе тех же самых позиций, но в отдельном порядке, придется заплатить около 400 рублей.

Кроме того, хромает качество котлет в бургерах, о чем открыто говорят очевидцы. В мясе присутствуют подозрительные прожилки, похожие на хрящи.

Известны случаи, когда гостям подавали просроченные соусы. В своем Telegram-канал «Кровавая барыня» об этом рассказывала телеведущая Ксения Собчак. Или же нашумевший инцидент с заплесневелым хлебом в бургере, который подали москвичке в одном из ресторанов новой сети.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в меню новой сети «Вкусно — и точка» планируют вернуть «Биг Тейсти» под новым названием «Биг спешл».