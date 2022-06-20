Во «Вкусно и точка» планируют вернуть «Биг Тейсти» и «Макфлури»

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Во "Вкусно и точка" планируют вернуть "Биг Тейсти" и "Макфлури"Фото: Pxhere

В меню новой сети «Вкусно — и точка» планируют вернуть «Биг Тейсти» под новым названием «Биг спешл».

Уже 22 июня, как пишут «МК в Питере» на территории Петербурга открываются рестораны сети «Вкусно и точка», которые займут места бывших McDonald’s. Не стал исключением и старейший ресторан на Каменноостровском проспекте. На окнах экс-Макдоналдс красуются новые вывески, приглашающие петербуржцев на открытие ресторана 22 июня, а внутри кипит работа.

Измененный бургер заведения Москвы планируют ввести в продажу 25 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Вкусно — и точка».

До этого источник сообщал, что в меню вернется бургер «Биг мак» и мороженое «Макфлури», однако рецепт у них будет несколько другой.

Сеть «Вкусно — и точка», пришедшая на смену McDonald’s, открылась в России 12 июня. Меню сети удалось почти полностью удалось сохранить таким, каким оно было раньше. Однако некоторые позиции, все же, изменились.

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