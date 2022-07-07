Эксперт рассказал, чего ожидать от предстоящего матча «Зенит» — «Спартак» за Суперкубок

В субботу на поле петербургской «Газпром Арены» встретятся «Зенит» и «Спартак». Команды будут бороться за Суперкубок России.
О готовности футбольных клубов к важному матчу рассказал руководитель спортивной редакции телеканала «Санкт-Петербург» Иван Лосев.
К борьбе за Суперкубок «Зенит» подходит уже с победами. Сине-бело-голубые выиграли четыре товарищеских матча из четырех в предсезонном турнире. При этом уход Артема Дзюбы на игре петербургского клуба не скажется, считает эксперт.
По словам Лосева, к расставанию с нападающим зенитовцев подводили плавно. Весь прошедший сезон Дзюба уже не был основным форвардом, и ничего страшного и опасного за этим не последовало.
В матче за Суперкубок важную роль будет играть атмосфера внутри команды. В свою очередь «Спартак» в очередной раз выходит в новый сезон с новым тренером.
«Что мы увидим послезавтра в исполнении «Спартака» – для самого «Спартака» большой вопрос. Я думаю, что на первое место выйдут эмоции», — заключил эксперт.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург примет матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком».