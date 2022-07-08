Экс-защитник «Зенита» Лепехин рассказал, что нужно для победы на матче за Суперкубок России

В субботу, 9 июля, на поле петербургской «Газпром Арены» встретятся «Зенит» и «Спартак». Команды будут бороться за Суперкубок России.

Бывший защитник петербургского ФК Константин Лепехин рассказал телеканалу «Санкт-Петербург», что матчи между этими командами всегда были особыми и для футболистов, и для болельщиков. Он отметил, что встречи «Зенита» со «Спартаком» всегда отличались особым настроем.

«Мы понимали, что подсознательно у болельщиков идет противостояние двух столиц. Эти матчи были всегда особенными и для зрителей, и для болельщиков на стадионе», — заявил спортсмен.

По словам бывшего игрока «Зенита», москвичам для победы в первую очередь нужны мотивация и самоотдача, поскольку сейчас ни у кого в России нет преимущества над сине-бело-голубыми.

Он также заявил, что домашняя обстановка, безусловно, поддержит футболистов «Зенита», однако это не может гарантировать им победу. Для результата нужны укомплектование команд, физическая готовность и мотивация, подчеркнул Лепехин.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эксперт рассказал, чего ожидать от предстоящего матча «Зенит» — «Спартак» за Суперкубок.