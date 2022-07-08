Гонщика на набитой наркотиками машине задержали со стрельбой в Петербурге

В Адмиралтейском районе дорожная полиция применила оружие для задержания лихача. При обыске у него нашли крупную партию наркотиков.

Экипаж ДПС заметил на одной из улиц иномарку, водитель которой превысил скорость. Гонщик не стал останавливаться и попытался скрыться, но задержать его все-таки удалось — с помощью стрельбы по колесам, сообщает городской главк МВД.

Полицейские решили обыскать автомобиль и нашли в салоне более ста пакетов с растительным наркотиком. Теперь любитель погонять стал фигурантом уголовного дела. Кроме того, его привлекли к административной ответственности за отказ проходить медосвидетельствование. Мужчину уже заключили под стражу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что продавца магазина на Шостаковича, избившего девушку, задержали. Он напал на 25-летнюю местную жительницу из-за жалоб на шум по ночам.