Врач назвала продукты, ускоряющие старение человека

Россиянам рассказали, что есть определенные продукты, которые приближают старость человека.

Об этом врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова с агентством «Прайм». Продуктами, которые могут нас состарить, оказалось сладкое и соленое. Также немаловажную роль в этом вопросе играет употребление алкоголя.

Специалист рекомендовала не налегать на сладости и другие быстрые углеводы, потому что они быстро поступают в кровь и создают скачки уровня инсулина. Когда резко повышается сахар, то старение соединительной ткани усиливается, предупредила Тихомирова. Аналогичная ситуация с солеными продуктами.

Еще одной проблемой, присущей алкоголю и соленой пище, является отечность. По словам эксперта, в состоянии отёчности старение наступает быстрыми темпами.

Чтобы приостановить старение необходимо соблюдать правильное питание, пить много воды, регулярно заниматься физической нагрузкой и полноценно спать, заключила врач.

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