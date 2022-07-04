Иммунолог Жемчугов рассказал о средневековых болезнях, которые могут вернуться в Россию

Иммунолог Жемчугов рассказал о средневековых болезнях, которые могут вернуться в Россию
Возбудители некоторых заболеваний все еще могут встретиться в природе. Фото: unsplash

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов предупредил, что не исключена вероятность возвращения некоторых опасных заболеваний, считающихся побежденными.

Жемчугов рассказал, что время от времени в мире фиксируются единичные случаи инфекций, которые человечество уже давно победило. Он объяснил, что возбудители некоторых заболеваний все еще могут встретиться в природе, например, в вечной мерзлоте, передает радио Sputnik .

По словам доктора, в 1940-е году возбудителя чумы пытались ликвидировать в вечной мерзлоте. Для этого привлекли армию, которая выжигала норы переносчиков — грызунов, и засыпала их дустом. Через 20 лет выяснилось, что чума никуда не делась.

Он также напомнил о вспышке сибирской язвы в Ямало-Ненецком автономном округе, когда посреди лета оттаяли могильники погибших оленей. Тогда умер один ребенок, более 20 человек переболели и массово гибли олени.

«Эти споры хранятся сотни лет. Если очаги заболеваний есть в природе, то ликвидировать их окончательно невозможно, они могут возвращаться», – объяснил Жемчугов.

Также все еще существует возбудитель проказы — «средневекового» заболевания, схожего с туберкулезной палочкой. Инкубационный период проказы превышает 20 лет, то есть обострение болезни может случиться через 20 лет после контакта с зараженным.

Распространяющийся сейчас вирус обезьяньей оспы может мутировать, создав аналог натуральной оспы. Натуральная оспа уже давно исчезла благодаря массовой вакцинации. Но в 1980 году прививать от нее перестали, поэтому есть риск возвращения болезни и появления новой пандемии.

Иммунолог также рассказал, что из-за изменения климата в регионах могут появляться не свойственные им инфекции. Потепление вызывает смену ареалов обитания различных насекомых-переносчиков инфекций. В Московском регионе, например, появились клещевой энцефалит, пятнистая лихорадка и лихорадка Западного Нила.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роспотребнадзор объяснил, что делать с ожогами от медуз и укусами от змей.

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