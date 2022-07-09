В Петербурге продолжают поиски 12-летнего подростка

В Северной столице ищут мальчика 12 лет, ушедшего из дома еще 7 июля. До сих пор о ребенке нет никакой подробной информации.

О местонахождении 12-летнего подростка до сих пор неизвестно. Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Петербурге, в момент пропажи на ребенке была серо-синяя толстовка, розовая футболка, светло-серые шорты и черные кроссовки.

Также известно, что мальчик имеет худощавое телосложение и тёмно-русые волосы, серые глаза, ростом он около 155 см.

В поисково-спасательном отряде попросили сообщить, если станет что-либо известно о ребенке, по телефонам ПСО «Лизаалерт» 8 905 207-52-56 или 8 800 700-54-52.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Тосненском районе врачи спасают полуторагодовалого мальчика, выпавшего из окна частного дома. Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии с сочетанной травмой головы, туловища и конечностей.