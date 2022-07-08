Маленький ребенок выпал из окна частного дома в Тосненском районе

Маленький ребенок выпал из окна частного дома в Тосненском районе
Ребенка госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Тосненском районе врачи спасают полуторагодовалого мальчика, выпавшего из окна частного дома.

Как стало известно Gazeta.SPb, ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии с сочетанной травмой головы, туловища и конечностей. Его госпитализировали из частного дома в поселке Ульяновка.

Полицейские, узнавшие об инциденте от медиков, выяснили, что мальчик выпал со второго этажа дома на щебенку. Отмечается, что это произошло по недосмотру родителей.

О произошедшем сообщили в тосненский следственный отдел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в студии звукозаписи в ДК в Ленобласти школьник погиб от удара током. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи проводят проверку, ход и результаты которой контролирует местная прокуратура.

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