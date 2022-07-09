Роспотребнадзор предупредили: коронавирус может быть в организме несколько месяцев

Коронавирус может быть в организме несколько месяцев. Фото: Unsplash

Коронавирус может быть в организме несколько месяцев. Фото: Unsplash

Стало известно, сколько коронавирусная инфекция может находиться в организме.

Выяснилось, что коронавирус так просто не исчезает из организма человека. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала РИА Новости, что некоторые пациенты могут жить с инфекцией на протяжении нескольких месяцев.

«Это происходит в силу особенностей иммунной системы, в результате чего коронавирус или его фрагменты остаются внутри клеток или на их поверхности», — заметила специалист.

По словам Пшеничной, в это время коронавирус продолжает воздействовать на иммунитет даже несмотря на то, что острый период заболевания пришел. Человек на протяжении всего этого времени не заразен для остальных, но симптомы инфекции при этом есть.

Больше всего задержка болезни проявляется в виде когнитивных нарушений. Например, человеку трудно концентрировать внимание и быстро принимать решения, у него повышается рассеянность и забывчивость, появляется заторможенность и сонливость.

Пожилые люди могут столкнуться с усугублением и провокацией развития дегенеративных процессов в нервной системе.

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