У Петропавловской крепости 61-летний петербуржец погиб, разбив голову о камни при купании

У Петропавловской крепости 61-летний петербуржец погиб, разбив голову о камни при купании. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

У Петропавловской крепости 61-летний петербуржец погиб, разбив голову о камни при купании. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Вчера, 8 июля, купание в Неве у Петропавловской крепости стало для одного из жителей города смертельным.

Погибший гражданин проживал в Петербурге на проспекте Культуры, 19. Как стало известно Gazeta.SPB, 61-летний гражданин решил искупаться в Неве у Петропавловской крепости и расположился правее центрально входа у воды, но поскользнулся на набережной и упал, в результате чего сильно ударился о головой о камни.

Мужчина скончался. С места происшествия изъяты личные вещи погибшего и мобильный телефон. По факту случившегося проводится проверка, все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Кировском районе был нашли труп гражданина, но подозреваемого сразу же удалось задержать.