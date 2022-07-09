На Доблести в бытовке нашли труп иностранца с разбитым лицом

На Доблести в бытовке нашли труп иностранца с разбитым лицом
На Доблести в бытовке нашли труп иностранца с разбитым лицом. Фото: Unsplash

В Кировском районе был обнаружен труп гражданина, но подозреваемого сразу же удалось задержать.

Мертвое тело мужчины нашли в бытовке у дома 1 по улице Доблести около 14:33 в пятницу, 8 июля. Как стало известно Gazeta.SPB, 47-летний погибший является гражданином Кыргызской республики и не имеет определенного места жительства.

На трупе зафиксировали ссадины, кровоподтёки и гематомы в области лица и туловища, после чего направили в морг для установления причины смерти.

Подозреваемым по делу оказался земляк погибшего 42-лет, который также не имеет определенного места жительства. По версии следствия, в вечернее время после совместного распития спиртных напитков он нанёс телесные повреждения погибшему. Его задержали и поместили в СПСЗЛ, также в отношении него составили административный протокол.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что во Всеволожске мигранта задержали за сексуальное насилие над шестилетним ребенком.

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На Доблести в бытовке нашли труп иностранца с разбитым лицом