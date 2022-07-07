Мигрант надругался над шестилетней девочкой у бытовки во Всеволожске

Мигрант надругался над шестилетней девочкой у бытовки во Всеволожске
Полиция задержала педофила. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Во Всеволожске мигранта задержали за сексуальное насилие над шестилетней девочкой.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне днем в полицию Всеволожская обратилась мать пострадавшей. Она сообщила стражам порядка, что неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении их шестилетней дочери. С ее слов, это произошло у бытовки на Ореховой улице.

Предполагаемого педофила поймали через четыре часа на месте происшествия. По подозрению задержан 47-летний мигрант, проживающий в этой бытовке.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера. Расследованием занимается всеволожский следственный отдел.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что неизвестный обнес продуктовый на Металлистов, угрожая кассиру ножом.

Всеволожск криминал насильственные действия педофил сексуальное насилие


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Новым владельцем сети Starbucks в России может стать ресторатор Пинский
Сотовую связь МегаФона назвали лучшей в России
С июля новые квитанции с платой за вывоз ТКО получат еще 321 тысяча петербуржцев
В России за сутки коронавирусом заразились 3,3 тысячи человек
В Ленобласти выявили 34 случая коронавируса за сутки
Петербург сохраняет 2 место по новым случаям заболевания COVID-19
В Петербурге выявили 266 новых заболевших коронавирусом
Сбер: онлайн-продажи средств от аллергии выросли в 2 раза