Мигрант надругался над шестилетней девочкой у бытовки во Всеволожске

Во Всеволожске мигранта задержали за сексуальное насилие над шестилетней девочкой.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне днем в полицию Всеволожская обратилась мать пострадавшей. Она сообщила стражам порядка, что неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении их шестилетней дочери. С ее слов, это произошло у бытовки на Ореховой улице.

Предполагаемого педофила поймали через четыре часа на месте происшествия. По подозрению задержан 47-летний мигрант, проживающий в этой бытовке.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера. Расследованием занимается всеволожский следственный отдел.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что неизвестный обнес продуктовый на Металлистов, угрожая кассиру ножом.