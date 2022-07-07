Неизвестный обнес продуктовый на Металлистов, угрожая кассиру ножом

Неизвестный обнес продуктовый на Металлистов, угрожая кассиру ножом
Разбойник угрожал кассиру ножом. Фото: google.maps

В Петербурге разыскивают неизвестного разбойника, который похитил товар в продуктовом магазине и угрожал кассиру ножом.

Все произошло накануне в 8:30 в супермаркете «РеалЪ» на проспекте Металлистов, 19/30. Как стало известно Gazeta.SPb, неизвестный набрал товар и попытался пронести его мимо кассы. Кассир заметил попытку кражи, на что злоумышленник достал нож и начал ему угрожать. Задержать разбойника пока не удалось.

Полицию вызвала директор магазина. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Сейчас устанавливается материальный ущерб. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мать, утопившая новорожденного ребенка в Колпино, отсидит три с половиной года. Суд признал Наргизу Хамроеву виновной по статье 106 УК РФ об убийстве матерью новорожденного ребенка.

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