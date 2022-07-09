Риэлтор рассказал, что ждет российский рынок недвижимости в ближайшее время

По мнению специалиста, рынку недвижимости в России ближайшее время светит стагнация, что обусловлено падением реальных доходов граждан и одновременном ростом стоимости домов, а также квартир.

Президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов рассказал, что российский рынок жилья ждет стагнация, так как падет спрос со стороны. Об этом эксперт поделился с радиостанцией «Говорит Москва».

По мнению Самойлова существует 2 варианта, как дальше будут развиваться события. Первый, — ситуация в экономике наладится, а у россиян появится больше денег, тогда рынок жилья наберет обороты, и недвижимость подорожает. Но есть и второй, — когда россияне перестанут покупать жилье из-за отсутствия денег, но при этом цены на квартиры и дома не снизятся, потому что застройщикам необходимо покрывать издержки.

Самойлов подчеркнул, что станет понятно, какой из сценариев реализуется в реальной жизни, только осенью. На улучшение, правда, рассчитывать не приходится.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сейчас трудно понять, чего ожидать в мире через месяц или два, поэтому к продаже или покупке недвижимости нужно подходить очень осторожно.