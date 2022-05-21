Россиянам рассказали о перспективах продажи или покупки недвижимости сегодня

Специалист рассказал, что сейчас трудно понять, чего ожидать в мире через месяц или два, поэтому к продаже или покупке недвижимости необходимо подойти очень осторожно.

Эксперт рынка недвижимости Александр Саяпин в беседе с радио «Комсомольская правда» поделился, стоит ли сейчас заниматься сделками по продаже или покупке недвижимости. По его мнению, у людей есть опасения, что произойдет либо резкий скачок валюты, либо технический дефолт. Есть вероятность, как отмечается Власов, продать квартиру подороже и найти что-то более дешевое, но тут речь идет речь о времени, которое неразрывно связано с рисками.

Для своей безопасности граждане России выставляют свою квартиру на продажу, после этого смотрят, кому она понравилась, затем берут задаток и подбирают новое жилье. Поступая так, они ничего не выигрывают, но при этом и не теряют. Таким образом, происходит смена аналогичных вещей с доплатой миллион-полтора в зависимости от стоимости лишних квадратных метров.

Саяпин рекомендовал продавцам задуматься об уменьшении цены объекта на на 7-10% от рыночной цены, потому что через полтора месяца тоже произойдет снижение, но уже будет больше конкурентов, больше объектов, которые будут продаваться.

Эксперт считает, что позже новостроек станет в несколько раз меньше, чем сейчас, после этого объем предложений сократится существенно, что добавит роста. При этом, по мнению специалиста, рынок упадет, снизится на 15-20%, но после все это будет отыгрываться за счет недостроенного объема новостроек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в апреле Санкт-Петербург занял седьмое место среди российских регионов по доходности инвестиций в недвижимость за последние три года.