На проспекте Девятого Января рабочий остался без руки

На проспекте Девятого Января рабочий остался без руки
На проспекте Девятого Января рабочий остался без руки. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Санкт-Петербурге мужчину беда застигла во время его смены на предприятии.

Во время работы на проспекте Девятого Января в Северной столице 25-летний мигрант попал в станок. Точнее, в станок попал его рука, которую в последствии пришлось ампутировать полностью. Об этом рассказали «Невские Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предполагается, что в момент обработки листового стекла руку рабочего затянуло в станок. Пострадавшего увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Все точные обстоятельства и детали произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что купание в Неве у Петропавловской крепости стало для одного из жителей города смертельным. Стало известно, что 61-летний гражданин решил искупаться в Неве у Петропавловской крепости и расположился правее центрально входа у воды, но поскользнулся на набережной и упал, в результате чего сильно ударился о головой о камни.

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