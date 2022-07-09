В Петербурге электричка отсекла мужчине ногу

В субботу под электричку между станциями Удельная и Ланская попал мужчина.

В результате инцидента мужчина остался без ноги. Как сообщает «Мегаполис», из-под состава пострадавшего извлекли с отрезанной ногой.

По словам очевидца, около 17:30 он услышал протяжный гудок поезда, после чего было резкое торможение с запахом перегретого металла. Мужчине отсекло ногу чуть ниже колена. Его достали и отнесли в реанимационный автомобиль.

Выборгская электричка не доехала до Ланской. Она простояла на месте примерно 40 минут, в следствие чего другие попутные поезда пускали в обход.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что во время работы на проспекте Девятого Января в Северной столице 25-летний мигрант попал в станок. В момент обработки листового стекла руку рабочего затянуло в станок. Пострадавшего увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.