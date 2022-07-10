В Роспотребнадзоре отметили сильное сходство ОРВИ и коронавируса

В Роспотребнадзоре отметили сильное сходство ОРВИ и коронавируса. Фото: unsplash

В Роспотребнадзоре отметили сильное сходство ОРВИ и коронавируса. Фото: unsplash

Сейчас проявление ОРВИ и коронавируса очень похоже, но специалисты предостерегли, что последний вариант может обострить различные заболевания.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила сходство COVID-19 и ОРВИ и подчеркнула, что в настоящее время инфекции трудно отличить друг от друга. Об этом пишут РИА Новости.

Специалист заметила, что, несмотря на схожесть с ОРВИ, коронавирус может обострить или вызвать манифестацию различных аутоиммунных заболеваний, болезней кожи, легких, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы с развитием различных тромбоэмболических осложнений.

Чтобы прийти в себя после болезни, по мнению эксперта, необходимы прогулки на свежем воздухе, дыхательная гимнастика, употребление свежих овощей и фруктов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что теперь известно, сколько коронавирусная инфекция может находиться в организме.