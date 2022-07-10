«Зенит» забрал Суперкубок России по футболу, разгромив «Спартак» со счетом 4:0

В рамках матча за Суперкубок России по футболу петербургский ФК «Зенит» разгромил московский футбольный клуб «Спартак» со счетом 4:0.

Матч прошел на стадионе «Газпром Арена» в Северной столице. Во главе команды «Зенит» стоял Сергей Семак, а во главе «Спартака» — Гильермо Абаскаль.

Счет открыли на 29 минуте. Нападающий «Зенита» Иван Сергеев забил мяч с расстояния. Следующий мяч попал в ворота московской команды на 34-й минуте силами форварда «Зенита» Малкома.

Еще 1 мяч был забит во втором тайме и принадлежит полузащитнику петербургской команды Венделу. Последний гол был осуществлен в добавленное ко второму тайму время взятием ворот. Этим отметился форвард — новичок Матео Кассьерра.

После матча игроки «Зенита» надели золотые футболки и подошли к фанатскому сектору.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что станция метро «Зенит» 9 июля не работала с 16:00 как на вход, так и на выход из-за проведения Суперкубка России по футболу. Открылась она только в 21:00.