Матч за Суперкубок закроет станцию «Зенит» и изменит движение транспорта в Петербурге

Напоминаем, что станция метро «Зенит» не работает с 16:00 как на вход, так и на выход из-за проведения Суперкубка России по футболу. Откроется она только в 21:00.
В пресс-службе комитета по транспорту пассажирам рекомендуют пользоваться наземным транспортом или ближайшими станциями метро — «Крестовский остров» или «Беговая».
Также на Яхтенной улице с четырех до десяти часов вечера будет изменено движение автобусов №112, 134А, 134Б. Более подробное расписание можно посмотреть на сайте комитета по транспорту.
Матч «Зенит- Спартак» начинается сегодня, 9 июля, в 19:00 на стадионе «Газпром Арена».
Ранее gazeta.spb.ru писала, что экс-защитник «Зенита» Лепехин рассказал о веще, которая принесет победу на матче за Суперкубок России. По словам бывшего игрока «Зенита», москвичам для победы в первую очередь нужны мотивация и самоотдача, поскольку сейчас ни у кого в России нет преимущества над сине-бело-голубыми.