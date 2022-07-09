Матч за Суперкубок закроет станцию «Зенит» и изменит движение транспорта в Петербурге

В пресс-службе комитета по транспорту пассажирам рекомендуют пользоваться наземным транспортом или ближайшими станциями метро — «Крестовский остров» или «Беговая».

Также на Яхтенной улице с четырех до десяти часов вечера будет изменено движение автобусов №112, 134А, 134Б. Более подробное расписание можно посмотреть на сайте комитета по транспорту.

Матч «Зенит- Спартак» начинается сегодня, 9 июля, в 19:00 на стадионе «Газпром Арена».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что экс-защитник «Зенита» Лепехин рассказал о веще, которая принесет победу на матче за Суперкубок России. По словам бывшего игрока «Зенита», москвичам для победы в первую очередь нужны мотивация и самоотдача, поскольку сейчас ни у кого в России нет преимущества над сине-бело-голубыми.