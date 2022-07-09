Матч за Суперкубок закроет станцию «Зенит» и изменит движение транспорта в Петербурге

Матч за Суперкубок закроет станцию &#171;Зенит&#187; и изменит движение транспорта в Петербурге
Матч за Суперкубок закроет станцию "Зенит" и изменит движение транспорта в Петербурге. Фото: сайт Администрации Петербурга

Напоминаем, что станция метро «Зенит» не работает с 16:00 как на вход, так и на выход из-за проведения Суперкубка России по футболу. Откроется она только в 21:00.

В пресс-службе комитета по транспорту пассажирам рекомендуют пользоваться наземным транспортом или ближайшими станциями метро — «Крестовский остров» или «Беговая».

Также на Яхтенной улице с четырех до десяти часов вечера будет изменено движение автобусов №112, 134А, 134Б. Более подробное расписание можно посмотреть на сайте комитета по транспорту.

Матч «Зенит- Спартак» начинается сегодня, 9 июля, в 19:00 на стадионе «Газпром Арена».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что экс-защитник «Зенита» Лепехин рассказал о веще, которая принесет победу на матче за Суперкубок России. По словам бывшего игрока «Зенита», москвичам для победы в первую очередь нужны мотивация и самоотдача, поскольку сейчас ни у кого в России нет преимущества над сине-бело-голубыми.

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