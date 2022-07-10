В коммуналке на Конной один из бывших мужей петербурженки перерезал горло другому

В коммуналке на Конной один из бывших мужей петербурженки перерезал горло другому. Фото: unsplash

В коммуналке на Конной один из бывших мужей петербурженки перерезал горло другому. Фото: unsplash

Вечером 9 июля в одной из коммунальных квартир Центрального района произошла ссора между двумя бывшими мужьями одной женщины, в результате все закончилось смертью.

Дело было вечером, около 20:32, на улице Конной, 7, в трехкомнатной квартире. Как стало известно Gazeta.SPB, в экстренные службы обратилась петербурженка, которая заявила, что один из ее бывших мужей перерезал другому горло.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и «по горячим следам» задержали проживающего в трехкомнатной коммунальной квартире мужчину 47 лет. По версии следствия, около 20:10 по месту жительства мужчина во время ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, ударил ножом 40-летнего петербуржца. В результате последний скончался.

На шее трупа обнаружили несколько ножевых ранений, одно из которых и стало смертельным. Второго мужчину задержали и поместили в СПСЗЛ. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время решается вопрос о мере пресечения. Известно, что ранее гражданин уже был судим по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что гражданин нашел в лесах Лужского района скелетированный труп неизвестного человека.