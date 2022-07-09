В лесах Лужского района Ленобласти нашли скелетированный труп мужчины в возрасте

О произошедшем в ОМВД утром 8 июля сообщил мужчина, который пояснил, что нашел в лесах Лужского района скелетированный труп неизвестного человека.

Как стало известно Gazeta.SPB, тело нашли в 1.5 км от автодороги «Санкт-Петербург-Псков», в лесу Заклинского сельского поселения.

Удалось установить, что погибший — это мужчина на вид 50-60 лет и ростом 175 см. На нем была надета демисезонная черная куртка с полосами на рукавах и спине, а также брюки черного цвета, ботинки и черная вязанная шапка.

В настоящий момент труп направлен в морг для установки причины смерти. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Кировском районе Санкт-Петербурга был обнаружен труп гражданина, но подозреваемого сразу же удалось задержать. 47-летний погибший является гражданином Кыргызской республики и не имеет определенного места жительства.