Врач-гастроэнтеролог объяснила, почему вредны арбузы

Оказалось, что арбузы могут нести вред человеческому организму. Эксперт рассказала, в чем кроется опасность.

Врач-гастроэнтеролог Яна Прудникова заметила, что все дело в веществах, которые используются при их выращивании арбузов, именно они могут навредить человеку. Об этом пишет MedikForum.

Специалист уточнила, что говорит об азоте, пестицидах и нитратах. Эти вещества, заверила специалист, преобразуются в организме в нитритные соединения, способствующие накоплению тяжелых металлов в печени и почках.

Кроме того, в арбузах есть высокие дозы калия, превышение уровня этого минерала в организме, по словам Прудниковой, плохо влияет на сердце и ведет к нарушениям сердечного ритма.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что есть определенные продукты, которые приближают человеческую старость. Специалист рекомендовала не налегать на сладости и другие быстрые углеводы.